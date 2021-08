Arkivfoto: Fra 1. august skal du ikke længere vise coronapas, når du skal på stadion for at se fodbold. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Næste etape i genåbningen: Nu starter udfasningen af coronapasset

Fra 1. august skal coronapasset ikke længere fremvises, når du skal i biografen, besøge tivoli eller på stadion for at se fodbold. Få det fulde overblik over det næste skridt i genåbningen af samfundet.

Foto: Arkivfoto: Fra 1. august skal du ikke længere vise coronapas, når du skal på stadion for at se fodbold. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Næste etape i genåbningen: Nu starter udfasningen af coronapasset - Altinget - Alt om politik: altinget.dk