Námsfrøðilig stevnumið fyri dagstovnar

Dan Klein --- 26.10.2016 - 09:15

Landsstýriskvinnan í mentamálum setir nú í verk námsfrøðilig stevnumið fyri dagstovnaøkið Føroyum, og í næstum fer Mentamálaráðið undir kunningarátak við fundum og faldarum.





Stevnumiðini eru vegleiðandi og ætlað sum íblástur til pedagogiska arbeiðið hjá leiðarum, námsfrøðingum og øðrum starvsfólkum í barnagørðum, vøggustovum og dagrøktum.





Í dagstovnalógini frá 2000 verður staðfest, at ”Landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur um námsfrøðiliga stevnumiðið, starvsfólkasamanseting og virksemið á dagstovnum og dagrøktum,” og í samband við arbeiðið at gera námsætlanir fyri skúlaverkið, fór Mentamálaráðið í 2009 í holt við at orða námsfrøðilig stevnumið fyri dagstovnaøkið. So arbeiðið við námsfrøðiligum stevnumiðum hevur staðið upp á í nógv ár.





Námsfrøðiligu stevnumiðini eru gjørd í samstarvi við tilvísingarbólk, sum var mannaður av umboðum fyri Føroya Pedagogfelag, stovnsleiðslur og kommunalar samskipanir. Harumframt vóru Jórun Niclasen, pedagogur og sernámsfrøðiligur ráðgevi, og Kari Søndanå, professari í pedagogikki, knýtt at arbeiðinum. Stevnumiðini hava eisini verið til hoyringar hjá øllum dagstovnum og dagrøktum, umframt kommunufeløgunum, Føroyar pedagogfelag og Námsfrøðiligu deildini á Setrinum.





- Eitt tað fyrsta eg gjørdi, tá eg bleiv landsstýriskvinna í mentamálum, var at undirskriva stevnumiðini, og nú vóni eg, at tey fara at styrkja námsfrøðiligu karmarnar og roynast góður íblástur til áhaldandi orðaskifti um menning av dagstovnum í øllum landinum, sigur Rigmor Dam.





Sambært barnarættindasáttmálanum hjá ST skulu børn hava møguleikar at hava ávirkan á sítt egna lív, og at vera virknir luttakarar í einum demokratiskum samfelag. Námsfrøðiligu stevnumiðini byggja á hesa heildarfatan og leggja upp til, at barnsins undran og forvitni vísa vegin, og at barnið fær fjølbroyttar avbjóðingar og verður stuðlað í umsorgan, spæli og læru.





