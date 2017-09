Nanna granskar hip hop mentan í Uganda

Dan Klein --- 25.09.2017 - 09:33

Nanna Schneidermann, sum er ættað úr Føroyum, er ph.d. í antropologi frá Aarhus Universitet í 2014. Hon hevur granskað vaksandi tónleikavinnuna í Uganda og ungu tónleikararnar, sum stríðast fyri at gerast kendir. Hon hevur serliga fokuserað á dynamikkirnar í virðisskapan, sum hon kallar connectionwork. Ph.d.-ritgerðin kallaðist ”Connectionwork - Making a Name in Uganda's Music Industry”.





Nanna Schneidermann er í løtuni í post.doc. starvi á Department of International Studies and Interpreting, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. Hon arbeiðir við eini verkætlan, sum kallast Mediafrica: New media practices in a changing Africa. Hetta er ein tvørvísindalig verkætlan verkætlan við 8 granskarum frá 7 ymsum stovnum í 5 londum. Hesa lestrarhálvuna er visiting fellow á Harvard University í USA.





Les um Mediafrica verkætlanina her: http://www.mediafrica.no/





Nanna Schneidermann er gestaritstjóri á serútgávu av Suomen Antropologi, sum júst er útkomið. Hon hevur eisini eina grein í útgávuni. Ritið kallast ”Hip Hop Constellations", og er um hip hop og gerandislív í Mexico, Tanzania, Svøríki, Danmark og Uganda.





Útgávan er open access og kann lesast her: https://journal.fi/suomenantropologi/issue/view/4609





Les un Nannu Schneidermann í Heilagrunninum: http://gransking.axeltra.com/index.php?type=person&lng=fo&id=413