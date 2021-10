Sønderborg Kaserne blev nedlagt i 2014. I dag huser kasernen blandt andet et hotel.

Når kasernen kommer i fare går kommunen til kamp

Det danske forsvars kaserner rundt omkring i landet er så store arbejdspladser, at kommuner vil gå langt for at redde dem. I Varde var lobbyister med til at redde kasernen, mens man i Sønderborg er kommet videre efter at kasernen lukkede i 2014.

Foto: Sønderborg Kaserne blev nedlagt i 2014. I dag huser kasernen blandt andet et hotel.

ALTINGET: Når kasernen kommer i fare går kommunen til kamp - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Andreas Krog

Redaktør