Í nevndini sita eisini Snæbjørn B. Jacobsen, Ólavur Ellefsen og Jan Ziskasen.

Nevndin í KT-felagnum heldur fram óbroytt

Dan Klein --- 30.03.2017 - 09:30

Aðalfundurin hjá KT-felagnum varð hildin mikudagin 22. mars.

Í formansfrásøgn felagsins legði formaðurin, Jan Ziskasen, dent á týdningin av at útbyggja føroysku KT-vinnuna. Eitt nú hevur felagið eitt stórt ynski um at fáa KT-verkfrøði útbúgvingina á master støði. Eisini er felagið farið undir árliga tiltakið #Rita1tíma, sum er føroyska útgávan av altjóða tiltakinum Hour of Code, sum snýr um at geva børnum atgongd til at forrita.





Men tað, sum hevur stórstan týdning fyri, at KT-vinnan skal víðari mennast, er, at almennu Føroyar keypa føroyskt KT. Í hesum sambandi hevur átakið FøroysKT fylt nógv hetta síðsta árið.

Fyri vali á aðalfundinum stóðu Fróði Magnussen og Ulla Joensen, umframt Júst í Túni Vang sum tiltakslimur. Øll vórðu tey afturvald.





Nevndin skipaði seg sum áður við Jan Ziskasen sum formanni.