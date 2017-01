Neyðugt at styrkja viðurskiftini við Suðurkorea

Dan Klein --- 21.01.2017 - 09:30

Greiða málið er at styrkja munandi um okkara viðurskifti við Suðurkorea.





Tað var boðskapurin hjá Kristinu Háfoss, landsstýriskvinnu í fíggjarmálum, tá ið hon í gjáramorgun var á fundi við Youngrok Choi, suðurkoreanska vararáðharran í skatta- og tollmálum.





Landsstýriskvinnan vísti millum annað, at málið hjá landsstýrinum er fáa ein fríhandilssáttmála í lag við Suðurkorea, sum er ein av størstu marknaðunum fyri fiskavørur. Føroyar hava rættiliga avmarkaðan útflutning til Suðurkorea. Fyrsta stigið er tí at lækka tollin á fiskavørum, so tað verður lættari hjá føroyskum útflytarum at selja sínar vørur til Suðurkorea.





Kristina Háfoss kunnaði eisini suðurkoreanska vararáðharran um føroyska búskapin, og at Føroyar nú eru sjálvstøðugur limur í Global Forum, har Suðurkorea eisini er limur.





Landsstýriskvinnan í fíggjarmálum er í gjár vertur hjá suðurkoreanska vararáðharranum í skatta – og tollmálum. Tey skulu fyrrapartin hitta Vinnuhúsið, har Varðin Pelagic fer at hava eina framløgu.





Eftir tað vitja tey alifyritøkuna Bakkafrost.