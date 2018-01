Neyðugt við størri rásarúmi á uttanríkisøkinum

Dan Klein --- 11.01.2018 - 08:45

FUNDUR: Í løtuni eru fleiri dømi um, at uttanríkispolitiska lógin forðar okkum í at leggja uttanríkispolitiskar ætlanir eftir egnum tørvi, heldur løgmaður.





Tað er neyðugt at taka burtur avmarkingarnar í uttanríkispolitisku lógini, so at Føroyar kunnu røkja síni áhugamál úti í heimi. Hetta var boðskapurin hjá Akseli V. Johannesen, løgmanni, tá ið hann fyrrapartin var á fundi við Lars Løkke Rasmussen, forsætisráðharra.





"Í løtuni eru fleiri dømi um, at uttanríkispolitiska lógin forðar okkum í at leggja uttanríkispolitiskar ætlanir eftir egnum tørvi. Vit hava fleiri ferðir gjørt vart við, at vit vilja broyta lógina, so Føroyar fáa størri uttanríkispolitiskt rásarúm á økjum, vit sjálv hava ábyrgdina av. Hesar spurningar tók eg eisini upp á fundinum í dag," sigur Aksel V. Johannesen, løgmaður.





Danski forsætisráðharrin segði seg vóna, at partarnir í sátt og semju kunnu loysa avbjóðingarnar á uttanríkispolitiska økinum.





Umframt uttanríkispolitisku lógina, umrøddu Aksel V. Johannesen og Lars Løkke Rasmussen m.a. føroysku stjórnarskipanina og norðurlandamál.





Løgmaður kom aftur í gjárkvøldið.