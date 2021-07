Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

NGO om ungarske Orban: EU's troværdighed kan ikke holde til mere

DEBAT: EU er nødt til at skrue bissen på over for den ungarske etpartiregering med Victor Orban i spidsen. Unionen kan ikke fordømme Rusland, Kina og Mellemøsten, hvis man samtidig tillader et regime som Orbans, skriver Carl Dolan.

