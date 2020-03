Nógv viðkomandi vitan løgd fram á Aliráðstevnuni

Luttakararnir á ráðstevnuni tóktust samdir um, at støðið á framløgunum sum heild var høgt.













Á Aliráðstevnuni luttóku fólk frá alivinnuni, undirveitarum, granskingarstovnum og almennum myndugleikum, og umframt at fáa nýggja vitan vóru eisini góðir møguleikar at netverka og hitta fólk í vinnuni.Eins og undanfarin ár varð hugt eftir gongdini hjá føroysku alivinnuni í 2019, og sammett við gongdina hjá okkara kappingarneytum. Eisini vóru ein røð av styttri og longri fakligum framløgum um viðkomandi evni fyri alivinnuna. Dagurin endaði við at tikið varð aftur í alisøguna, umframt at góð aliúrslit frá farna ári vórðu tikin fram, og fleiri met vóru sett.