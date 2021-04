Bára lænir bøkur út.

Nólsoyingar hava fingið bókasavn

Týskvøldið 13. apríl læt Nólsoyar bókasavn dyrnar upp á fyrsta sinni. Í hesum sambandi var almenn móttøka í Nólsoyar skúla.

Tíðindaskriv

Nólsoyingar hava í longri tíð ynskt sær almenna atgongd til eitt bókasavn, so tað er gleðiligt fyri bygdafólkið, at hetta umsíðir er vorðið veruleiki.

Nólsoyar bókasavn heldur til í somu hølum sum skúlabókasavnið í Nólsoyar skúla og skal framyvir virka sum ein deild undir Býarbókasavninum í Havn, júst sum Kollafjarðar bókasavn eisini hevur gjørt í nógv ár.

Mong høvdu leitað sær niðan á bókasavnið til upplating og hátíðarhald. Býarbókavørðurin, Vónbjørt Vang, legði dent á, at eitt gott bókasavn eigur at vera opið, atkomuligt og vera karmur um góðar upplivingar í mun til bókmentir, vitan og mentanarligar upplivingar. Hugnaliga bókasavnið úti í Nólsoy hevur góðar karmar til júst hetta og á Býarbókasavninum fegnast tey nú um, at bókasavnstilboð er til enn fleiri borgarar í kommununi. Anfinnur Brekkstein, formaður í Mentanarnevnd Tórshavnar býráðs, helt eisini røðu og handaði bókasavninum eina gávu.

Í sambandi við upplatingina var eisini hátíðarhald fyri navnframa nólsoyinginum, Jens-Kjeld Jensen, sum herfyri vann umhvørvisvirðisløn Norðurlandaráðsins fyri at varpa ljós á margfeldi í føroysku náttúruni. Børn í Nólsoyar skúla høvdu gjørt eitt vakurt kort, sum tey høvdu myndprýtt við flogkyktum, og sungu tveir sangir fyri virðislønarvinnaranum.

Bókasavnið heldur til í Nólsoyar skúla, og ætlanin er at hava opið fyri almenninginum eina ferð um vikuna, hvørt týskvøld kl. 17.00-18.30. Tað er Bára Traustadóttir, sum frammanundan rekur skúlabókasavnið á skúlanum, sum eisini fer at røkja almenna bókasavnið.