Nordatlantisk Erhvervsklub støtter nordatlantiske studerende

Dan Klein --- 13.10.2017 - 06:58

Nyetableret legat uddeles for første gang den 26. oktober kl. 19 til en festlig reception i Nordatlantisk Hus.





Nordatlantisk Erhvervsklub har et nyt tilbud til nordatlantiske studerende. To årlige legater á 5.000 kr. til studerende, der har et vist tilhørsforhold til de tre nordatlantiske lande, Grønland, Færøerne og Island og kan opfylde ansøgningskriterierne.





Stærkt netværk og spændende oplæg

Nordatlantisk Erhvervsklub har længe haft ønske om at støtte de nordatlantiske studerende i Syddanmark. Legatuddelingen vil være en årlig begivenhed for både medlemmer af erhvervsklubben og de studerende, der har ansøgt om legaterne. Den 26. oktober inviterer erhvervsklubben derfor til en reception, hvor professor Dannie Kjeldgaard fra SDU holder et kort oplæg om globaliseringens indflydelse på de nordatlantiske lande, efterfulgt af legatuddelingen med Jørgen Peter Poulsen og Claus Houden fra Nordatlantisk Erhvervsklub. Efter uddelingen vil der være netværksmuligheder mellem medlemmerne af erhvervsklubben og studerende, der kan få en snak om de muligheder, der eventuelt ligger inden for deres fremtidige branche.





Skaber relationer mellem virksomheder og studerende.

Nordatlantisk Erhvervsklub er etableret i Nordatlantisk Hus for interesserede erhvervspartnere i Danmark, Grønland, Island og Færøerne. Formålet med erhvervsklubben er, blandt andet, at støtte de nordatlantiske studerende i Syddanmark ved legater og netværksforbindelser. Til legatuddelingen vil der være god mulighed for at skabe et godt netværk mellem studerende og medlemmer af erhvervsklubben samt de udover inviterede repræsentanter af virksomheder og organisationer, blandt andet Nordisk Ministerråd og Simac.





Ansøgningsfrist er den 20. oktober og vil modtagere af legaterne blive annonceret til legatuddelingen den 26. oktober.





Nærmere informationer om ansøgningskriterier på www.nordatlantiskhus.dk

Ansøgninger kan sendes til: nah@dgh-odense.dk





Med venlig hilsen





Direktør Formand NEK

Kirsten Mærsk Jørgen Peter Poulsen