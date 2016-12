Norðhavssild enn í føroyskum øki

Dan Klein --- 22.12.2016 - 08:28

Havstovan skipaði fyri leiting eftir norðhavssild í føroyskum øki í desember í 2016, eins og gjørt varð í 2014 og 2015. Christian í Grótinum gjørdi stuttan kanningartúr frá 9.-12. desember norðan fyri Føroyar.

Sild varð funnin í einum øki frá umleið 64°N eystan fyri 4°V og norður móti markinum. Góðir stimar vóru at síggja rundan um 65°N og 3-4°V. Tvey hál vóru gjørd, og tað vísti seg, at meginparturin av sildini var norðhavssild (90%), meðan restin var heystgýtandi sild.

Henda royndin er millum annað liður í at kanna, hvussu leingi norðhavssildin leitar sær føði í føroyskum sjógvi. Kanningarnar hava víst, at hon kemur hendan vegin longu í apríl eftir gýtingina fram við norsku strondini, og verður verandi í føroyskum øki til langt út á heystið, og seinnu árini hevur hon verið at funnið út móti markinum í desember mánaði. Sambært kanningunum sær eisini út til, at í januar og februar er eingin norðhavssild í okkara øki.

Jan Arge Jacobsen





21. desember 2016