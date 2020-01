Nordisk nul-vision for selvmord

Sundhedsmæssige og sociale udfordringer hos udsatte borgere i Norden kan i yderste konsekvens føre til selvmord. Det vil Nordisk Råds velfærdsudvalg ændre på og fremsætter nu en nordisk nulvision for selvmord.





- Vi lever i verdens lykkeligste region, men alligevel begår flere unge selvmord og udsatte mennesker mistrives. Det vil Nordisk Råds Velfærdsudvalg gøre op med, lyder det fra udvalgsformand Bente Stein Mathisen efter Nordisk Råds velfærdsudvalgs møde i dag i København.



Vi skal lære af hinanden på sundheds- og socialområdet

Konkret vil Nordisk Råds velfærdsudvalg skabe rammerne for videns- og erfaringsdeling i slutningen af 2020 – blandt andet med inddragelse af erfaringer fra ungdomsmodtagelser Overordnet vil udvalget:



Arbejde for at mindske selvmord i de nordiske lande med 25 procent i 2025



Arbejde for en nul-vision for togrelaterede selvmord i 2025



Arbejde for en fælles nul-vision for alle udsatte grupper

Pointen om at lære af hinanden er en hjørnesten i det nordiske samarbejde og også en hovedpointe i rapporten Viden der virker i praksis, lavet af den tidligere islandske socialminister Árni Páll Árnason - på bestilling af Nordisk Ministerråd. En rapport Nordisk velfærdsudvalget inddrager i deres arbejde med at retningsbestemme deres prioriteringer på sundheds- og socialområdet.



Bente Stein Mathisen,

udvalgsformand i Nordisk Råds Velfærdsudvalg