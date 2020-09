Nordisk Råd debatterer COVID-19 og samfundssikkerhed

Nordisk Råd afholder ingen fysisk session i år, men det politiske arbejde er alligevel intensivt i den uge, hvor sessionen skulle have været afholdt. Blandt andet arrangeres der en debat om COVID-19, og hvordan pandemien har påvirket Norden. Desuden afholdes en række møder, og det hele foregår virtuelt.

Traditionelt har uge 44 altid været reserveret til Nordisk Råds årlige session – det store nordiske, politiske topmøde, hvor både parlamentarikere og ministre mødes til debat og samtale.

I år skulle den 72. session være afviklet i Reykjavik den 27.-29. oktober, men det satte coronapandemien en stopper for. Denne gang afholdes ingen plenardebatter med de 87 medlemmer af Nordisk Råd, men der vil alligevel være en høj politisk aktivitet i hele sessionsugen.

Nordisk Råds Præsidium, fire udvalg og de fem partigrupper vil alle afholde deres møder planmæssigt, og der planlægges også en række møder mellem forskellige udvalg og ministre samt mellem præsidiet og ministre.

Debat med ministre om pandemien

Derudover er samtlige nordiske statsministre inviteret til et fælles møde med alle Nordisk Råds medlemmer den 27. oktober. Tanken er, at mødedeltagerne skal have mulighed for at debattere COVID-19 og pandemiens konsekvenser i Norden og for det nordiske samarbejde. Debatten sendes live på nettet.

– Jeg tror, at vi kan få en ekstra interessant debat, fordi emnet er så højaktuelt. Vores nordiske lande har jo valgt forskellige strategier i kampen mod virussen, og det bliver spændende at høre, hvordan diskussionerne mellem landene bliver. Jeg håber, at vi kan lære af vores fejltagelser, så vi kan undgå at gentage dem, når den næste krise kommer. Det er under alle omstændigheder klart, at vi skal blive bedre til at samarbejde i krisetider, siger Nordisk Råds præsident, Silja Dögg Gunnarsdottir.

Nordisk Råd har under pandemien fremhævet behovet for et dybere samarbejde mellem de nordiske lande. I april sendte rådets præsidium et brev til statsministrene med en opfordring om at samarbejde bedre i krisetider. I brevet efterlyste præsidiet en nordisk risikoanalyse og beredskabsplan, og de foreslog også, at der oprettes en uafhængig nordisk kriseberedskabskommission.

Præsidiet møder statsministrene

Samme dag som COVID-19-debatten er det også planen, at præsidiet og statsministrene afholder et separat møde for at diskutere den strategi for samfundssikkerhed, som Nordisk Råd godkendte på sessionen 2019. Strategien indeholder en række forslag til et øget nordisk samarbejde inden for samfundssikkerhed.

Efter rådets ønske har statsministrene givet kommentarer til strategien, men rådets præsidium finder ikke svarene tilfredsstillende.

– Vi er både skuffede og forbløffede over de svar, vi har fået. I den nuværende situation er det mere presserende end nogensinde, at strategiens anbefalinger implementeres i praksis. På mødet med statsministrene har vi mulighed for at få direkte svar på, hvad de har tænkt sig at gøre med vores forslag, siger Silja Dögg Gunnarsdottir.

Næste dag fortsætter diskussionen om det samme tema. Præsidiet har nemlig også inviteret ministre med ansvar for beredskabsspørgsmål til et møde om samfundssikkerhed.

Ifølge den foreløbige plan for sessionsugen skal præsidiet også holde møder med flere andre ministre den 27. og 28. oktober, herunder de nordiske samarbejdsministre.

Præsidiet agerer plenum

Eftersom der ikke bliver tale om en regulær session i år, afholdes der heller ikke nogen plenarmøder med hele Nordisk Råd. Det betyder, at en række sager, som ifølge vedtægterne skal diskuteres i plenum under en session, nu behandles på anden vis. Det gøres på den måde, at præsidiet agerer plenum i sager, som ikke kan udskydes til næste gang, man mødes i plenum.

Det drejer sig blandt andet om valg af præsident og vicepræsident for 2021.

De unge indleder

Den politiske uge begynder egentlig allerede lørdag den 24. oktober, hvor Ungdommens Nordiske Råd afholder sin session. Ugen afsluttes med et præsidiemøde den 29. oktober.

Det er første gang, at Nordisk Råd indstiller sessionen, siden begyndelsen i 1953 på Christiansborg.

Du kan se prisuddelingen på tv eller via livestream

Under sessionsugen bliver også Nordisk Råds fem priser uddelt. I år er der ikke nogen prisgalla i Island, og det meste afholdes virtuelt og på afstand.

Hele Norden kan følge med fra sofaen, når vinderne af litteraturprisen, børne- og ungdomslitteraturprisen, filmprisen, musikprisen og miljøprisen afsløres tirsdag den 27. oktober i en anderledes tv-udsendelse, som produceres i samarbejde med den islandske public service-kanal RUV

Nordisk Råd er det officielle organ for samarbejdet mellem de nordiske parlamenter. Rådet har 87 medlemmer, som kommer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland.

Nordisk Råds strategi for samfundssikkerhed