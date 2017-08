Norðurlendskur umhvørvisfundur í Føroyum

Dan Klein --- 29.08.2017 - 08:00

Føroya Náttúru- og Umhvørvisfelag (FNU) verður vertur, tá ið norðurlendsku umhvørvisfelagsskapirnir hittast til árliga norðurlendska umhvørvisfundin í Føroyum tann 30. og 31. august.





Felags norðurlendski fundurin verður hildin á hvørjum ári, og endamálið er at fremja norðurlendska samstarvið á umhvørvisøkinum. Á fundinum luttaka umboð fyri Naturvernforbundet í Noregi, Danmarks Naturfredningsforening, Naturskyddsföreningen í Svøríki, Landvernd í Íslandi, Suomen Luonnonsuojeluliitto í Finnlandi og Ålands Natur & Miljö. Á fundinum í ár fara umhvørvisfelagsskapirnir at gera eitt felags tilmæli til Norðurlendska Ráðharraráðið, sum í løtuni arbeiðir við at gera eina felags norðurlendska tilgongd á umhvørvisøkinum.





Sum partur av skránni fyri fundin fara umhvørvisfelagsskapirnir útferð inn á Sund, har staðkøn fólk fara at greiða frá um Sund, har SEV í løtuni bygggir út, og har hørð mótstøða hevur verið í sambandi við, at fjøran í Kaldbaksfirði skuldi leggjast undir grót og brúkast til útbygging av vinnuøki. Útferðin inn á Sund verður hósdag seinnapart og fjølmiðlar eru vælkomnir við. Vit fara at síggja søguligar myndir av Sundi og møguleiki verður at tosa við umboð frá FNU og hinum norðurlendsku umhvørvisfelagsskapunum.





Í sambandi við umhvørvisfundin skipar FNU eisini fyri almennum tiltaki í Perluni tann 31. august, sum skal varpa ljós á og stimbra kjak um orkupolitikk og nátturuvernd. Í Føroyum eru vit í løtuni í gongd við stórar orkuútbyggingar, sum fara at hava stóra ávirkan á náttúruna og umhvørvið. Samstundis er arbeiðið farið í gongd at smíða nýggja náttúruverndarlóg. Tí er tað umráðandi at seta spurningin, hvussu vit best sameina grønan orkupolitikk og náttúruvernd.





FNU hevur bjóðað Andra Snær Magnasyni - altjóða viðurkendur rithøvundur, umhvørvisaktivistur og forsetisvalevni í Íslandi í 2016 - at byrja tiltakið við einum fyrilestri, ið hann kallar "Um tíð og jøklar".





Andri Snær Magnason hevur seinastu árini miðvíst funnist at verandi tránýtslu av íslendsku náttúruni. Í fyrilestrinum ferðast Andri gjøgnum vísindi, yrking, mytologi, politikk og persónligar eygleiðingar og vísir á, hvussu støðan í Íslandi kann nýtast til at skilja heimsumfatandi umhvørvisligar trupulleikar.





Eftir framløguna verður pallborðskjak um, hvussu vit best sameina grønan orkupolitikk og náttúruvernd. Luttakarar við pallborðið verða:





Elsa Berg, Ringrás

Hákun Djurhuus, stjóri í SEV

Janus L. Hansen, Náttúrugripasavnið

Theresa Jákupsdóttir, FNU

Andri Snær Magnason, rithøvundur

Kári Mortensen, deildin Orka hjá Umhvørvisstovuni

Bjørt Samuelsen, løgtingslimur





Tiltakið “Orka og Náttúra” verður í Perluni hósdagin tann 31. august og byrjar kl. 17