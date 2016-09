Dan Klein --- 13.09.2016 - 09:30

Norðurlond mugu raðfesta digitalisering er niðurstøða í frágreiðing frá Boston Consulting Group.





Skulu Norðurlond gera sær nakrar vónir um at fasthalda sína støðu millum tey leiðandi londini innan digitalisering, er neyðugt at brúka nógv størri orku innan hetta økið í komandi árum. Hetta er ein av niðurstøðunum í nýggjari frágreiðing, sum Boston Consulting Group hevur gjørt fyri Google í sambandi við ráðstevnuna Digital Frontrunners Copenhagen.





Og fyrimunirnir við at raðfesta digitalisering og innovatión eru stórir. Boston Consulting Group metir, at búskaparvøksturin í Danmark kann gerast umleið helvtina størri, um Danmark í størri mun megnar at taka til sín tað, sum tilsamans verður rópt Industry 4.0. Hetta heiti fevnir um menning av datagreiningum, framkomna robottøkni, Internet of things og tykistøkni (augmented reality).





Frágreiðingin vísir eisini á aðrar, minni framkomnar digitaliseringsmøguleikar, sum kunnu økja um búskaparvøksturin. Eitt nú dugir Danmark ikki so væl at fáa lítlar og miðalstórar fyritøkur at gagnnýta teir møguleikar, sum digitaliseringin gevur, og førleikar innan teknik og digitala tøkni kunnu eisini betrast.





Boston Consulting group vísir í frágreiðingini á, at um verandi gongd heldur fram óbroytt, verða tað innan fá ár serliga lond í Asia sum fara at yvirhála norðurlond innan digitalisering. Ítøkiliga metir Boston Consulting group, at tað bara verður eitt norðurland eftir í top 10 í E-intensity indexinum í 2025 (tað eru 5 norðurlond í top 10 í dag).





Frágreiðingin kann lesast í fullum líki her: http://di.dk/SiteCollectionDocuments/DI%20Business/Google%20Denmark%20Report%2006%20(1).pdf





Kelda: di.dk