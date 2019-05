Noreg ger nýggja laksaavtalu við Kina

Noreg og Kina undirskriva í dag eina avtalu, sum skal geva betri møguleika at útflyta norskan alilaks til Kina. Talan er um endurnýggjan av avtalu, sum fyrstu ferð varð gjørd í 2017.



Frá vinnuhúsinum:

Í sambandi við, at avtalan verður undirskrivað, er høgtstandandi kinesisk sendinevnd á vitjan í Noregi, og hava fleiri fundir verið við norskar myndugleikar. Sendinevndin hevur eisini vitja alibrúk í Rogalandi saman við norska fiskimálaráðharranum.



Eftir at handilssamstarvið millum Kina og Noreg hevur verið avmarkað í nøkur ár, orsakað av politiskum viðurskiftum, tykist ferð nú at vera komin á samhandilin aftur. Higartil í ár er norski útflutningurin av laksi øktur 78% í mun til sama tíðarskeið í fjør.



Tað er eingin loyna, at norðmenn eisini síggja vitjanina úr Kina sum ein møguleika at seta fokus á eina komandi fríhandilsavtalu millum Noreg og Kina. Tað verður mett, at ein fríhandilsavtala millum Noreg og Kina kann økja útflutningin við 29 mia. NOK yvir 10 ár.



Kelda: dn.no