Nú eisini forsagnir frá veðurstøðum

Dan Klein --- 28.06.2018 - 08:07

ÁRSFRÁGREIÐING: Flest allir føroyingar fylgja væl við veðrinum. Landsverk hevur seinastu árini veitt upplýsingar um veðrið og koyrilíkindi á landsvegunum, sum verða varpaðir út til borgaran umvegis útvarp, heimasíðu og Landsverk-appina. Ársfrágreiðingin hjá stovninum undir heitinum “Landsverk sjeyti” er júst komin út, har til ber at lesa um nýggju veðurtænastuna, eins og nógv onnur áhugaverd evnir eru umrødd í frágreiðingini.





Higartil hevur talan verið um her og nú kunning um veðrið, men sum nakað nýtt ber nú eisini til at fáa 24 tíma veðurforsagnir um veðrið kring landið frá flestu veðurstøðum.





Landsverk hevur í dag 27 veðurstøðir, sum alt samdøgrið dagføra og upplýsa um vind, hita, ætt, vætu, lufttrýst og annað. Upplýsingarnar frá Landsverki um veðrið á heimasíðuni, appini og í útvarpinum stava frá teimum mongu veðurstøðunum. Fleiri av teimum eru eisini útgjørdar við vevmyndatóli, soleiðis at til ber at síggja vegirnar á heimasíðuni hjá Landsverki ella í fartelefonini.





Forsagnirnar eitt samdøgur fram fáast við at fara inn á veðurkortið á forsíðuni á landsverk.fo. Har sæst nú tíma fyri tíma, hvussu veðrið fer at hátta sær kring landið.





- Vit fegnast um at kunna bjóða føroyingum hesa nýggju tænastuna. Tað er eitt stórt framstig, tí í ivaveðri ert tú oftani ótryggur at koyra frá A til B og bert kenna koyriumstøðurnar her og nú. Koyrilíkindini kunnu vera fín árla á morgni, meðan tað seinni kanska ikki er koyrandi. Landsverk veitir nú hesa tænastuna, sum kann fáa bilførarar at kenna seg tryggari, sigur Ewald Kjølbro, stjóri á Landsverki.





Eisini hent tænasta á sumri

Tað kann eisini hugsast, at hendan nýggja tænastan kemur væl við summarhálvárið í sambandi við tilrættislegging av útferðum og tiltøkum sum heild. Tá ber til at kanna veðrið á heimasíðuni hjá Landsverki eitt samdøgur frammanundan og finna útav veðurlíkindunum runt um í landinum næsta samdøgrið. Skulu regnklæðini, heita troyggjan og húgvan ella kanska sóltoppurin finnast fram? Ella er kanska neyðugt við einari presending til planlagda tiltakið, tí veðurforsøgnin boðar frá regni?





Aðrar hugsandi støður, har hendan tænastan kann vera hent at hava er eitt nú, tá ein er staddur uttanlands á veg heim og ynskir at kanna veðurlíkindini í Føroyum undir lending. Eingin forsøgn er fyri aldu, men um bæði vind, ætt og annað, sum kunnu brúkast, tá líkindini fyri at fara á sjógvin skulu kannast.





Í einum landi sum Føroyum, har vit oftani eru so bundin av at vita, hvussu veðrið skikkar sær, eru slíkar tænastur verdar áhaldandi at menna, og tað er júst hetta, Landsverk miðvíst hevur lagt seg eftir at gera. Steðgað verður ikki her, tí arbeitt verður eisini á øðrum frontum við betri kunning til tey ferðandi í eitt nú vetrarhálvuni. Málið er, sum altíð, at bilførarar skulu kenna seg so tryggar sum til ber, tá farið verður út at koyra á landsvegakervinum.





Innan stutta tíð verður sama tænasta tøk á appini hjá Landsverki. Hetta verður lýst alment, tá tað er klárt.





Viðmerkjast skal, at fimm av teimum 27 veðurstøðunum vísa ikki forsagnir. Tað eru veðurstøðirnar á Syðradali, í Mykinesi, á Glyvursnesi, í Skopun og á Krambatanga.





Lesið um hetta og nógv onnur áhugaverd evni í ársfrágreiðingini 2017-18 HER: http://www.landsverk.fo/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fUtgavur%2fArsfragreiding_2017-18_Landsverk_Sjeyti.pdf