Nú er Hvalbiartunnilin boðin út

Eftir at Landsverk í september í ár bjóðaði arbeiðstakarum at søkja um undangóðkenning at bjóða upp á bygging av nýggja Hvalbiartunlinum, er nú komið so mikið langt, at prosjektið er klárt at bjóða út.





Trý feløg sleppa nú at bjóða upp á hesa spennandi uppgávu, og undangóðkendu fyritøkurnar eru J&K Petersen, NCC og samtakið Articon/LNS.





Hesar fyritøkurnar hava í dag fingið boð frá Landsverki í dag um at lata inn tilboð upp á arbeiðið at byggja nýggja Hvalbiartunnilin. Tilboðini skulu vera Landsverki í hendi í seinasta lagi 25. januar 2019.





”Verandi Hvalbiartunnil frá 1963 er elsti vegatunnil í Føroyum, og hann var eitt risaframstig tá í tíðini - tað fer nýggi Hvalbiartunnilin eisini at verða”, sigur Heðin Mortensen, landsstýrismaður.





Nýggi tunnilin verður gjørdur frá Gjánhamri í Trongisvági til Niðastabotn í Hvalba, og landsvegir verða gjørdir frá tunnilsmunnanum trongisvágsmegin til verandi landsveg í Trongisvági og frá tunnilsmunnanum hvalbiarmegin til Nesveg, tætt við brúnna um Kjógvavatn.





Sambært verklagslógini eru byggiútreiðslurnar ásettar til í mesta lagi 272 milliónir krónur.