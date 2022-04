Kunststykket for erhvervsminister Simon Kollerup, klimaminister Dan Jørgensen og skatteminister Jeppe Bruus har været at finde balancen mellem en afgift så dyr, at den kan agere incitament til grøn omstilling i danske virksomheder, men ikke så dyr, at omstilling blev til afvikling. Kritikere vil sige, at den balance enten ikke er fundet i klimaets favør eller ikke er fundet i virksomhedernes favør. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

Nu kommer CO2-skatten: Det bliver den, politikerne kan leve med

Regeringen ønsker med udspillet til en ny CO2-afgift en aftale, der følger det mere blide spor af eksperternes anbefalinger. Det er en håndsrækning til Aalborg Portland og øger chancen for en bred aftale.

ANALYSE:

Esben Schjørring

Politisk redaktør

Morten Øyen

Redaktør