Nú skal bíðilistin til MR-skannaran á Landssjúkrahúsinum burtur

Dan Klein --- 13.02.2018 - 08:30

Eg havi lagt fyri Løgtingið eitt uppskot um eykajáttanarløgtingslóg, har viðgerast skal ein eykajáttan uppá 1,6 mió. kr. fyri 2018 til Landssjúkrahúsið. Eykajáttanin skal tryggja fulla nýtslu av MR-skannaranum á Landssjúkrahúsinum





Orsøkin til, at biðið verður um hesa eykajáttan, er, at Landssjúkrahúsinum vantar pening til at kunna brúka MR-skannaran fult út.





Meira nýtsla av skannaranum vil stytta um bíðilistarnar fyri allar føroyingar, sum hava tørv á skjótari sjúkraviðgerð.





Sambært upplýsingum frá heilsumálaráðnum og landsstýriskvinnuni, Sirið Stenberg, greitt frá í svarskrivi, dagfest 22. januar 2018, verður MR-skannarin brúktur so nógv, sum starvsfólkaorka er til.





Víðari verður upplýst, at um skannarin skal nýtast meira enn nú, er neyðugt at knýta fleiri starvsfólk at MR-skannaranum. Hetta kann gerast antin við at økja játtanina til sjúkrahúsverkið, ella við at umraðfesta virksemið í sjúkrahúsverkinum, soleiðis at meira orka verður brúkt til MR-skanning, meðan minni orka verður brúkt til okkurt annað.





CT-skannarin verður brúktur hvønn gerandisdag, og eingin bíðitíð er til CT-skanning.





Um MR-skannarin skal nýtast hvønn gerandisdag, so er, leysliga mett, tørvur á tveimum radiograf-ársverkum afturat, svarandi til eina økta lønarútreiðslu upp á umleið 1 mió. krónur, árliga.





Við fleiri kanningum økist eisini útreiðslan til myndagreining (myndagreiningar verða vanliga keyptar frá serfrøðingum uttanlands). Landssjúkrahúsið metir, at eykakostnaðurin fyri myndagreiningar, um MR-skannarin arbeiðir 5 dagar um vikuna, fer at liggja um 600 tús. krónur, árliga.





Tá hart trýst er á útreiðslunum til sjúkraviðgerðir á Landssjúkrahúsinum, fer undirritaði at mæla til at veita eina eykajáttan til Landssjúkrahúsið fyri 2018. Løgtingið eigur at tryggja sær, at játtanin komandi árini er á einum slíkum støði, at allir skannarar verða fult út brúktir, patientunum til gagns.





Kaj Leo Holm Johannesen

løgtingsmaður fyri Sambandsflokkin