Nú taka vit seinastu stigini móti gerandisdegnum

Landsstýrið hevur í dag lagt fram sína ætlan, um hvussu Føroya fólk kann koma aftur til ein vanligan gerandisdag har korona ikki fyllir alt.

Sjálvt um smittutølini dagliga seta met, so er sjúkrahúsverkið ikki undir trýsti. Tí er tíðin búgvin til stig fyri stig at fara burtur frá tí serstøðu, sum koronasmittan hevur havt seinastu tvey árini.

Frameftir skulu vit síggja koronasmittuna sum eina sjúku sum vit mugu liva við, eins og vit gera við flestu øðrum sjúkum, og tað skal vera ábyrgdin hjá tí einstaka at gera av, um hann loyvir sær at verða í vanda fyri at blíva smittaður ella ei, eins og til dømis við beinkrími.

“Eg gleðist um at vit í dag kunnu leggja eina ætlan fram um hvussu vit taka seinastu stigini móti vanliga gerandisdegnum. Eg veit, at hetta kann tykjast djarvt. Eg eri eisini fullgreiður yvir, at støðan lættliga kann broytast. Men eg haldi, at tað er týdningarmikið at fólk vita, at vit ætla okkum aftur til ein vanligan gerandisdag. ” Sigur Bárður á Steig Nielsen, løgmaður