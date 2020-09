NY BOG: Kendt spansk Don Juan,

der har påvirket mange, indtager nu

Danmark for første gang.

PRESSEMEDDELELSE

Det er den spanske munk og forfatter Tirso de Molinas (1579-1648)

drama “El Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra”, hvis

hovedperson er Don Juan Tenorio, der nu – med titlen ”Bedrageren fra

Sevilla og Stengæsten” – for første gang udkommer på dansk på

forlaget Stauer Publishing. Og det, i en mesterlig oversættelse.

Det legendariske spanske drama, der handler om forførelser, bedrag og

mord, er kendt fordi vi her – for første gang – møder Don Juan som

litterær figur.

Og kendt er det, fordi dette spanske drama har inspireret en lang række

forfattere og komponister som blandt andre Mozart i hans opera "Don

Giovanni", Richard Strauss i hans tonedigt "Don Juan", Molière i hans

komedie "Don Juan", Lord Byron i hans ufuldendte vers-epos "Don

Juan" samt Søren Kierkegaard i hans "Don Juan-analysen" fra "EntenEller".

Og hvilken herlig og handlekraftig forfører møder man ikke i Tirso de

Molinas ”Bedrageren fra Sevilla og Stengæsten”.

Modsat for eksempel Don Juan i Lorenzo da Pontes libretto til Mozarts

opera ”Don Giovanni”, hvor Don Juan i operaen ikke får forført nogen

– vi ser kun forsøg på forførelser og hører om hans tidligere erotiske

præstationer i Listearien, hvor blandt andet 1004 forførelser i hans

hjemland Spanien nævnes – så får Don Juan i Tirso de Molinas drama

forført fire kvinder.

Tirso de Molinas drama “El Burlador de Sevilla y convidado de piedra ”

er mesterligt oversat fra spansk til dansk af oversætter, cand.phil. i

spansk sprog og litteratur Sanne Bertram; for første gang er her en

oversat gengivelse af det spanske barokteaters versemål, sådan som det

forekommer i det oprindelige skuespil. Sanne Bertram har i øvrigt

oversat en lang række spanske værker til dansk, heriblandt Carlos

Fuentes ”Den gamle gringo”, og ikke mindst Isabel Allendes ”Åndernes

hus”.

Tirso de Molinas drama “El Burlador de Sevilla y Convidado de

Piedra” har været opført i en række lande. Skuespillet har således,

udover blandt andet Spanien, været opført af The Royal Shakespeare

Company i Stratford-upon-Avon, i en bearbejdet udgave af Nick Dear

med titlen "The last days of Don Juan". Nick Dears udgave har tillige

være opført i en dansk version på Århus Teater i 1991.

Med denne danske oversættelse foreligger nu muligheden for en

opførelse i Danmark af dette Don Juan-drama i en tekstnær udgave.

Ud over bogen, findes skuespillet tillige en teatermanus-udgave af

Tirso de Molinas "Bedrageren fra Sevilla og Stengæsten". Kontakt

venligst Stauer Publishing, hvis I er interesserede i at få det til

læsning.

FAKTA: TIRSO DE MOLINA Bedrageren fra Sevilla og Stengæsten,

ISBN 978-87-92510-38-9 /ISBN 9788792510389.

Vejledende pris: 250 DKK.

Udkommer den 28. september 2020. Kan købes nu.

KONTAKT: Oversætter Sanne Bertram, e-mail:

bertram.san@gmail.com, mobil/sms +45 40 40 91 95



Udgivelsen er støttet af Statens Kunstfond.