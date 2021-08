NY BOG: Populær musikalsk kunstnerroman

Den musikalske kunstnerroman er H.C. Andersens sjette og sidste roman “Lykke-Peer”, der udkom første gang i 1870.

Kort fortalt er bogens hovedperson Peers livsforløb følgende: Efter en socialt udfordret opvækst, tilsmiler lykken ham, og han får en karriere som tekstforfatter, succesfuld operasanger og komponist. Han oplever ikke den lykke at stifte familie, og han får kun et kort (men) lykkeligt liv. Bogen har en fyldig illustreret indledning om Peers musikalske løbebane, skrevet af forfatter og filosof, mag.art. Jens Staubrand.

Det er forlagets håb, at denne nudanske, gennemredigerede udgave af H. C. Andersens sidste roman vil tiltale den nutidige læser, ligesom det er vores håb, at bogens billeder i indledningen og deres ofte fyldige tekster giver læseren en dybere og mere rig læseoplevelse, end hvis man kun havde den nøgne tekst.

H.C. ANDERSEN Lykke-Peer

