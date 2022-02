NY BOG. Psykologiske hovedværk om eksistentiel fortvivelse

Ny gennemredigeret, illustreret og kommenteret udgave af Søren

Kierkegaards psykologiske hovedværk ”Sygdommen til døden”

udkommer nu på nudansk.

Det handler om fortvivelse – om eksistentiel fortvivelse – som han

sætter lig med det kristen begreb om synd.

Bogen er en ”dybsindig-inderlig” analyse af fortvivlelsens og syndens

former. Og Kierkegaard skelner mellem tre former eller niveauer for

fortvivlelse, det vil sige for modløshed eller håbløshed, nemlig:

Fortvivlet over ikke at ville være sig selv, eller lavere: Fortvivlet ikke

at ville være et selv, eller allerlavest: Fortvivlet at ville være en anden

end sig selv, at ønske sig et nyt selv. Det fortvivlede menneske er

fortvivlet, fordi det forsøger at leve som en anden. For Søren

Kierkegaard er troen vejen ud af fortvivlelsen.

Bogen er gennemredigeret og ændret til nudansk af mag.art. Jens

Staubrand, der tillige har udvalgt bogens billeder, samt skrevet

teksterne til dem. Det er forlagets håb, at denne udgave vil tiltale den

nutidige læser, og at billederne med deres (ofte fyldige) tekster vil

give læseren en mere rig læseoplevelse, end hvis man kun havde den

nøgne tekst.

SØREN KIERKEGAARD Sygdommen til døden [The Sickness unto

Death] ”Psykologisk hovedværk om eksistentiel fortvivlelse” ISBN

9788792510532 Vejl.udsalgspris / price: 300 DKK

Bogen udkommer den 6. marts 2022.

