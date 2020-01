Ny departementschef i Statsministeriet

Regeringen har udpeget departementschef i Justitsministeriet Barbara Bertelsen til ny departementschef i Statsministeriet. Barbara Bertelsen tiltræder stillingen mandag den 13. januar 2020.



Barbara Bertelsen er 46 år og har været departementschef i Justitsministeriet i 5 år. Hun har tidligere bl.a. været vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen.



Statsminister Mette Frederiksen udtaler:

”Jeg ser meget frem til samarbejdet med Barbara. Barbara er kendetegnet ved sin høje faglighed, sit kæmpe engagement og brede samarbejde med aktører fra alle dele af samfundet. Derudover har Barbara tung drifts- og ledelseserfaring efter at have været øverste administrative chef for 20.000 medarbejdere. Der står mange vigtige opgaver for døren for regeringen, og Barbara vil yde et centralt bidrag til at løfte disse.”





Barbara Bertelsen udtaler:

”Jeg glæder mig til at tage fat på de mange vigtige opgaver i Statsministeriet. Som embedsmand er ens største privilegium og dybeste motivation at tjene demokratiet. Med stor ydmyghed over for opgaven, vil jeg hver dag gøre mit yderste for at understøtte statsministeren og regeringen.”



