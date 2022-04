Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Ny EU-dom vil få konsekvenser for logning i Danmark

Dom om telelogning kan tvinge regeringen til at lave ny lov om, vurderer ekspert. Og den giver et dilemma for de danske domstole.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Ny EU-dom "vil få konsekvenser" for logning i Danmark - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Chris Lehmann

Redaktør