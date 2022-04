Kommunerne får stor frihed til selv at tilrettelægge pasnings- og skoletilbud til ukrainske børn ud fra lokale prioriteringer og behov.

Ny flygtningeaftale skal skærme danskernes velfærd, men mangler langsigtede svar

Særlige børnehaver og skoletilbud til ukrainske børn skal sikre kapacitet til at tage imod mange tusinde flygtninge her og nu uden at belaste danske børns velfærd. Men strategien mangler svar på, hvad der skal ske, hvis krigen trækker ud.

