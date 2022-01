Der var store forventninger til de positive gevinster ved at have færre og større kommuner, da aftalen om strukturreformen blev præsenteret i 2004. Men forskning viser, at man aldrig ser ud til at have opnået de økonomiske og kvalitetsmæssige stordriftsfordele, der blev stillet i udsigt. Foto: Bjarke ørsted/Ritzau Scanpix

Ny forskning banker pæl gennem centralt argument bag kommunalreformen

Større kommuner har ikke i sig selv ført til bedre kvalitet i folkeskolen. Og sandsynligvis heller ikke mere generelt i den lokale velfærd. Det konkluderer tre professorer, som dermed underkender endnu et af argumenterne bag strukturreformen.

Foto: Der var store forventninger til de positive gevinster ved at have færre og større kommuner, da aftalen om strukturreformen blev præsenteret i 2004. Men forskning viser, at man aldrig ser ud til at have opnået de økonomiske og kvalitetsmæssige stordriftsfordele, der blev stillet i udsigt. Foto: Bjarke ørsted/Ritzau Scanpix

