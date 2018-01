Ny generalsekretær i Vestnordisk Råd

Dan Klein --- 17.01.2018 - 09:15

Vestnordisk Råds Præsidium har besluttet, at det bliver Sigurður Ólafsson fra Island, der overtager stillingen som generalsekretær for Vestnordisk Råd. Han afløser Inga Dóra G. Markussen, som efter knap fire år på posten har valgt nye udfordringer.





Vestnordisk Råd er en parlamentarisk samarbejdsorganisation mellem Færøernes Lagting, Islands Alting og Grønlands Inatsisartut, og blev stiftet i 1985.





Der var stor interesse for jobbet som generalsekretær, idet 27 havde sendt ansøgning inden ansøgningsfristens udløb den 29.november 2017.





Sigurður Ólafsson

Sigurður har siden 2012 været projektleder i Nordens Hus i Reykjavik, hvor han har drevet sekretariaterne for Nordisk Råds litteraturpris, Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris og Islands afdeling af informationstjenesten, Norden i fokus. Han har også været ansvarlig for adskillige af Nordisk Ministerråds store projekter på området børne- og ungdomslitteratur.





Sigurdur har master i international udvikling og projektledelse fra Lunds universitet og magister i internationale studier fra Uppsala Universitet.





– Vi er glade for den store interesse der var for stillingen, hvilket fortæller os, at interessen for Vestnorden er i høj kurs. Det var en krævende opgave, at finde den bedst egnede kandidat til jobbet som generalsekretær, blandt de mange gode kandidater. Sigurdur Ólafsson har takket ja til at bestride jobbet som generalsekretær og vi forventer han begynder på fuld tid den 1.maj 2018, meddeler Kári Páll Højgaard, formand for Vestnordisk Råd.





Vestnordisk Råds sekretariat er placeret i Reykjavik, i Islands parlaments lokaliteter.