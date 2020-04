Ny interaktiv platform for teknologisk indsats mod COVID-19

Nordisk Ministerråd har i dag lanceret NordicBaltic.Tech - en onlineplatform, der præsenterer det samlede udbud af digitale initiativer i Norden og Baltikum, som sættes ind i kampen mod COVID-19.

Platformen, som er udviklet i samarbejde med GovTech-ventureselskabet PUBLIC, er en gratis og alment tilgængelig ressource, der skal fremme vidensdeling og samarbejde mellem regeringer, tech-opstartsvirksomheder og andre innovatorer, der arbejder på at bekæmpe virusepidemiens skadevirkninger.Norden og Baltikum har igennem en årrække været et arnested for teknologisk innovation; derudover har den igangværende krise medført en betydelig stigning i udbuddet af nye initiativer i både den private og offentlige sektor med det formål at udvikle hurtige og effektive løsninger på en række forskellige udfordringer.- Vi har set en kollektiv reaktion og en imponerende handlekraft fra civilsamfundet, erhvervslivet, skoler og offentlige myndigheder i forsøget på at finde nye løsninger, der kan modvirke de lokale og globale konsekvenser af COVID-19, udtaler Nordisk Ministerråds generalsekretær, Paula Lehtomäki.Brugerne af platformen får en eksklusiv indsigt i regionens teknologiske indsats i form af forskning, case studies og interviews med fremtrædende aktører. Platformen giver adgang til en database over de vigtigste initiativer, som vil blive opdateret regelmæssigt. Opstartsvirksomheder, embedsmænd og andre interesserede opfordres til at tage del i og bidrage til dette initiativ for at sikre en effektiv, koordineret indsats mod COVID-19 i hele regionen.- COVID-19 har på utrolig kort tid skabt massive omvæltninger i vores dagligdag. Vi håber, at platformen vil være en værdifuld ressource, der kan bidrage til nye partnerskaber mellem den offentlige sektor og udviklere af innovativ teknologi, så nye løsninger kan tages i brug nu, hvor der er allermest brug for dem, bemærker administrerende direktør for PUBLIC Danmark, Kiann Stenkjær Hein.gikk i luften kl. 10.00 mandag den 6. april 2020 og vil hen over de kommende måneder blive regelmæssigt opdateret.