Mink aflives og pelses på minkfarm ved Næstved i november 2020. Mandag er SSI klar med sin vurdering af, om det igen er sundhedsmæssigt forsvarligt at avle mink i Danmark mandag. Arkivfoto.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Ny måling: Knap halvdelen af danskerne vil tillade minkavl igen

Mandag kommer SSI med sin vurdering af, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at have minkavl i Danmark. Næsten halvdelen af danskerne mener, at minkavl igen skal tillades.

Foto: Mink aflives og pelses på minkfarm ved Næstved i november 2020. Mandag er SSI klar med sin vurdering af, om det igen er sundhedsmæssigt forsvarligt at avle mink i Danmark mandag. Arkivfoto.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Ny måling: Knap halvdelen af danskerne vil tillade minkavl igen - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Christoffer Lund-Hansen

Erhvervsredaktør