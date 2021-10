Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget

Ny opgørelse fra staten: Rekordmange job kan ikke besættes

Den seneste rapport fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet viser et rekordhøjt niveau af forgæves rekrutteringer blandt virksomhederne. 110.000 stillinger har ikke kunnet besættes det seneste halve år.

Rikke Brøndum

Journalist og redaktør