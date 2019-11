Ny professor på Statens Serum Institut (SSI) har fokus på føtal programmering

Sjurdur F. Olsen fra Afdeling for Epidemiologisk Forskning på SSI er blevet udnævnt til professor i epidemiologi med særligt fokus på føtal programmering ved Københavns Universitet (KU).



SSI har fået endnu en ny professor. Det er overlæge Sjurdur Frodi Olsen fra SSI’s Afdeling for Epidemiologisk Forskning, der er blevet udnævnt til professor ved KU.



Professoratet er etableret som følge af en aftale mellem SSI og KU, der skal sikre et udvidet samarbejde mellem de to institutioner.



Sjurdur F. Olsen er i forbindelse med udnævnelsen blevet tilknyttet Afdeling for Epidemiologi på Institut for Folkesundhedsvidenskab på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU.



”Vi har dag flere indicier på, at forhold allerede i fostertilværelsen kan påvirke – ”programmere” – individets sårbarhed for senere i livet at udvikle sygdomme som type 2 diabetes, hjertesygdomme og astma”, siger Sjurdur F. Olsen. Han fortsætter:



”Det er et meget aktivt forskningsfelt. I Danmark har vi særligt gode muligheder for foretage epidemiologiske undersøgelser på området på grund af det store landsdækkende forskningsprojekt Bedre Sundhed i Generationer (BSG)”.





Sjurdur F. Olsen er viceleder for BSG-projektet. Hans forskningsgruppe har især fokus på kostens ”programmerende” rolle. Gruppen undersøger både kostens rolle i graviditeten, lige efter fødslen, og senere i livet. Ud over at være professor ved KU er Sjurdur F Olsen adjungeret professor i ernæring ved Harvard TH Chan School of Public Health.





Hos SSI er man glade for aftalen og ønsker den nye professor tillykke med udnævnelsen.



”For den enkelte forsker er et professorat en attraktiv mulighed for at fortsætte karrieren på SSI. Men aftalen styrker også forholdet mellem SSI og KU blandt andet vedrørende strategisk samarbejde og forskeruddannelse. Som ved andre professorater kræver stillingen omfattende forskning på internationalt niveau og fagkyndig bedømmelse”, siger SSI’s administrerende direktør Mads Melbye.