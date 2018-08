Nýbygningur nummar 50 handaður til Luna

Dan Klein --- 09.08.2018 - 07:00

Í fagrasta veðrið í gjáramorgunin stevndi nýbygningur nummar 50 hjá KJ út av Fuglafirði.

Tvíkiljan er handað alifelagnum Luna, og hevur fingið navni Ritunøva.





Ritunøva er 15,5m long og 7m breið. Tvíkiljan hevur 2 framdriftsmotorar uppá hvør 425 Hk, og ein 100 KVA ljósmotor. Av deksútgerð kann nevnast ein Palfinger 50 tons/metur krani, eitt 10 tons deksspæl, ein kapstanur uppá 6 tons og tríggir uppá 1 tons.





Tvíkiljan er útgjørd við messu, WC, arbeiðs-/klædnarúmi og allari vanligar nautiskari útgerð.

Hettar er nýbygningur nr 50 sum KJ hevur smíðja, og nr 9 til Luna.





Tvíkiljan Ritunøva er gjørd í tøttum samstarvi við Luna, har serligur dentur er lagdur á gott arbeiðsumhvørvi. Hon skal vera góð og trygg at arbeiða við í øllum líkindum og nógv er gjørt fyri at fáa ljóðviðurskiftini so góð sum til ber.





Ritunøva er heimahoyrandi í Bø.





Undirveitarar eru m.a.:





Kári Jóhannesen

Bátatænastan

PFJ EL

Radiobúðin

Gummibátatænastan

Sámal í Jógvansstovu