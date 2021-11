Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Nye Borgerlige går til kommunalvalg med små ambitioner trods voldsom fremgang

Til kommunalvalget stiler Nye Borgerlige efter at få valgt mindst ti mandater. "Vi ved, at det er sværere for nye partier at slå igennem i kommunalpolitik," fortæller partiformand, Pernille Vermund. Politisk kommentator deler analysen og siger, at partiet skal være glad for tre procent på landsplan.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Nye Borgerlige går til kommunalvalg med små ambitioner trods voldsom fremgang - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Daniel Bue Lauritzen

Redaktør

Peter Ingemann Nielsen

Journalist