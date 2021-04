Udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) fik samlet et bredt flertal over midten i et nyt forlig om statsborgerskab, Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Nye regler for statsborgerskab bliver ikke den sidste stramning

S-regeringen fortsætter strammer-linjen med skærpelsen af reglerne for at få statsborgerskab.

Kravene går videre end blot selvforsørgelse, nu bliver tilslutning til de grundlæggende danske normer også et krav.

S,V og K er sammen blevet de bærende søjler bag udlændingepolitikken.

