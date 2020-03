Nýggj heimasíða hjá Vinnuhúsinum: Kunning til fyritøkur um coronavirus

www.industry.fo/corona . Vinnuhúsið hevur tí savnað kunning um ymisk evni á nýggjari heimasíðu





Um tykkara fyritøka heldur, at tørvur er á onkrari kunning, sum ikki finst á corona-heimasíðuni, eru tit vælkomin at seta tykkum í samband við okkum við at senda ein teldupost til industry@industry.fo ella at ringja 309900.









Vinnuhúsið fær nógvar fyrispurningar frá limafyritøkum um ymisk viðurskifti í s.v. coronavirus og tey tiltøkini, sum eru sett í verk fyri at minka um smittuvandan. Eisini eru nógvir spurningar um nýggja hjálparpakkan til fyritøkur og starvsfólk, sum verða rakt av tiltøkunum í s.v. COVID-19 í Føroyum og kring heimin.Her ber m.a. til at finna kunning um, hvussu fyritøkur best tryggja arbeiðsplássið móti coronasmittu, og hvat fyritøkan ger, um starvsfólk fær staðfest COVID-19. Eisini er kunning um innihaldið í samtykta hjálparpakkanum, um ferðing um landamørk og um útlendska arbeiðsmegi.Heimasíðan verður javnan dagførd, so hvørt sum viðurskiftini broytast, og hon verður eisini útbygd við nýggjum evnum.