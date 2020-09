Nýggj tilmæli viðvíkjandi dagstovnaøkinum frá mánadegnum 7 september.

Nú tamarhald tykist verða á Koronu smittubreiðsluni í Føroyum, verða viðurskiftini á dagstovnaøkinum aftur normaliserað.

Seinastu tíðina hevur eingin smittubreiðsla verða innanlands í Føroyum. Í hesum sambandi hevur Kommunufelagið ráðført seg við Koronaráðgevingina.

Er støðan áhaldandi góð, tá ið hendan vikan er farin, metir Koronaráðgevingin, at tað er ráðiligt at:

•Børnini kunna spæla saman uttan avmarkingar á dagstovnum í kommununum

•Starvsfólkini kunna flyta ímillum stovur uttan avmarkingar.

Samstundis verður mint á at halda seg til almennu tilmælini um reinføri. Børn og vaksin vaska hendur, tá tey koma á stovnin og annars eftir tørvi. Eisini eigur hondspritt at verða tøkt at brúka ígjøgnum dagin.

Eisini er neyðugt, at dagstovnurin verður vaskaður væl og javnan.

Kommunufelagið