Dan Klein --- 20.09.2016 - 07:11

Lat alivinnuna fáa frið at arbeiða og menna seg





Hesin spurningur rann fram fyri meg, tá eg nú um dagarnar las tíðargrein í Sosialinum, sum landsstýrismaðurin í Uttanríkis- og vinnumálum, Poul Michelsen hevur skrivað.





Landsstýrismaðurin sigur púra greitt, at arbeitt verður við eini nýggjari alilóggávu.





Fakta um føroysku alivinnuna

Tá eg hugsi, at ætlanin er at gera eina nýggja alilóggávu, so má tað vera tí, at verandi alilóggáva ikki er brúkilig.





Eg læt tí hugin reika eina lítla løtu um verandi alivinnu, sum er grundað á verandi alilóggávu, og kom eg til, at:





• Føroyska alivinnan er í heimsflokki

• Alivinnan, saman við avvarandi myndugleikanum, arbeiðir javnt og samt við at tryggja lívfrøðiliga

burðardygd

• Tað gongur væl í alivinnuni

• Føroyski laksurin hevur sera gott orð á sær og verður seldur um allan heim og góður prísur fæst

fyri laksin

• Føroyski laksurin verður eisini virðisøktur í Føroyum og langtíðaravtalur við kundar um allan heim

verða gjørdar

• Íløgur, sum ongantíð áður, verða gjørdar í alivinnuni – íløgur bæði á sjógvi og landi

• Fleiri hundrað fólk arbeiða í alivinnuni

• Nógv arbeiðspláss verða skapt í alivinnuni, og nógv arbeiðspláss eru á veg

• Í alivinnuni er eisini brúk fyri væl útbúnum fólkum

• Nógvar avleiddar vinnur eru í sambandi við alingina

• Føroysk virki framleiða ein hóp til alivinnuna

• Alivinnan stendur fyri einum stórum parti av føroyska útflutningsvirðinum

• Alivinnan letur, í skattum og avgjøldum, fleiri hundrað milliónir í landskassan og kommunukassar

• Alivinnan er sera kapitalkrevjandi vinna við stórum váða

• Vit hava nøkur sterk og vælrikin alifeløg – alifeløg, sum tola búskaparlig sveiggj





Ongin orsøk til nýggja alilóg

Hví skulu vit nú hava eina nýggja alilóg, tá alivinnan virkar væl og er í blóma, samstundis sum alivinnan er ein av grundsúlunum undir føroyska vælferðarsamfelagnum? Hvør er trupulleikin, má eg spyrja?





Søguliga so eru stór sveiggj í alivinnuni, og tað eru bert nøkur fá ár síðani, at alivinnan ók á knøunum og áhugin fyri at virka í vinnuni var heldur ikki serliga stórur, nei hann var snøgt sagt lítil. Við áræði, dirvi og stórum dugnasemi - frá fleiri pørtum - er vend komin í, og vit hava í dag eina sera væl virkandi alivinnu.





Eg dugi tí ikki at síggja, at neyðugt nú er við nýggjari alilóggávu, sum sannlíkt fer at broyta grundleggjandi viðurskifti í alivinnuni.





Eg vil beinleiðis mæla frá hesum, tí hetta fer at órógva og skaða alivinnuna. Lat nú alivinnuna fáa frið at arbeiða og menna seg, nú gongdin er so góð.





At onkrar smærri tillagingar og smærri dagføringar eru neyðugar, tað vil so vera. Vit eiga eisini at stremba eftir at gera tingini betur. Men í hesum førinum, so eiga vit nú, í staðin fyri at brúka tíð og orku at gera eina nýggja alilóg, heldur at brúka orkuna til støðugt at virka fyri at tryggja lívfrøðiliga burðardygd í alivinnuni.





Lívfrøðilig burðardygd er sjálvt grundstøðið undir alivinnuni, og er tað ikki til staðar, so verður eingin alivinna.





Magnus Rasmussen

løgtingsmaður fyri Sambandsflokkin