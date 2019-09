Nýggja landsstýrið tikið við landsins stjórn

Nýggja landsstýrið er nú skipað. Á løgtingsfundinum um vikuskiftið gjørdist greitt, at sjey landsstýrisfólk fara at manna nýggja landsstýrið. Bárður á Steig Nielsen er valdur til løgmann.





”Fyri tveimum vikum síðani valdi Føroya fólk eina nýggja leið. Eina leið, har tað verður leitað aftur á slóðina. Eina leið við tryggleika og stabiliteti,” segði Bárður á Steig Nielsen, løgmaður, millum annað í røðu síni í Løgtinginum.





Løgmaður vísti eisini á, at samgongan hevur sett sær fyri at gera Føroyar til eitt samfelag í serflokki. Skal hetta eydnast verður neyðugt, verður neyðugt at taka nøkur tøk, ið flyta okkara samfelag enn longur framá á leið.





”Úti í heimi henda stórar broytingar. Og herheima veksa krøvini til okkum sum samfelag. Við hesum avbjóðingum í huga, er neyðugt at gera politiskar langtíðarætlanir, ítøkiligar nýskipanir og tillagingar, ” vísti Bárður á Steig Nielsen á.





Løgmaður hevur tilnevnt hesi landsstýrisfólk:

Jørgen Niclasen, varaløgmaður og landsstýrismaður í fíggjarmálum

Jacob Vestergaard, landstýrismaður í fiskvinnumálum

Kaj Leo Holm Johannesen, landsstýrismaður í heilsumálum

Jenis av Rana, landsstýrismaður í uttanríkis- og mentamálum

Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttir, landsstýriskvinna í almannamálum

Helgi Abrahamsen, landsstýrismaður í vinnu- og umhvørvismálum