Nýggja uppboðssølan útvatnast og onki verður at selja

Dan Klein --- 09.10.2017

Fiskivinnunýskipanin skal geva nýggjum aktørum møguleikan at sleppa upp í part. Fyri at røkka hesum málið er ætlanin at 25% av veiðurættindunum skulu seljast á uppboðssølu. Tey skulu seljast sum 1, 3 og 8 ára rættindi. Tað ljóðar einfalt. Men um vit rokna eitt sindur uppá hetta, so sæst, at tað verður trupult at røkka hesum málsetningi.





Trupulleikin er, at tá tað ongantíð skulu seljast meira enn 25% tilsamans, so má tað sum er selt av 3 og 8 ára rættindum mótroknast teimum 25 prosentunum. Og tá ætlanin eisini er, at tað skal seljast á hvørjum ári, gerst greitt, at stórur partur av hesum 25 prosentunum er bundin í áður seldum langtíðarrættindum.





Tað verður óalmindiliga trupult at gera tað øðrvísi enn at tað hvørt ár verða seld 2% av 8 ára rættindum og 2% av 3 ára rættindum. Í longdini ger tað, at 14% altíð verða bundin í 8 ára rættindum og 4% verða bundin í 3 ára rættindum. Tí verða bert 7% eftir at selja. Og tá hesi so eisini skulu seljast sum 1,3 og 8 ára rættindi verða 3% seld sum 1 ára rættindi, 2% sum 3 ára rættindi og 2% sum 8 ára rættindi. Og tað skal so seljast fyri seg. Tí kann eingin vita, um hann fær meira enn 2% langtíðarrættindi á einari uppboðssølu.





Árlig søla av uppisjóvarfiski verður tí í mesta lagið:

Max total veiða Max 7% 2%

Svartkjaftur 350.000 24.500 7.500

Makrelur 100.000 7.000 2.000

Norðhavssild 70.000 4.900 1.400





Fyri botnfisk síggja tølini soleiðis út:

Max veiða max 7% 3%

Botnfiskur í Barentshavinum 30.000 2.100 900

Toskur Flemish Cap 3.100 217 93

Botnfiskur í Eysturgrønlandi 1.900 133 57





Av tí at ongin kann liva av hesum lítlu nøgdum, tá tilfeingisgjaldið er goldið, so kann staðfestast við 100% vissu, at ongin nýggjur aktørur hevur møguleika at koma inn í vinnuna.





Er ætlanin at oyðileggja tað sum er, so er hetta sjálvandi ein gongd leið.





Vælkomin í Cirkus.





2017-10-09





Eivind Jacobsen





P.S. Viðheft er pdf fílur við útrokningum









