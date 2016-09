Dan Klein --- 02.09.2016 - 10:00

Í gjár yvirtóku nýggju eigararnir P/F Lív Holding, fyrr P/F Føroya Lívstrygging, frá landsstýrinum.





Nýggir eigarar eru Ognarfelagið Lív og P/F Fakfelag, ið fáa handað fimm sættapartar av partapeninginum í P/F Lív Holding.





Eigaraskifti fór fram á hátíðarløtu í gjár í Kopargøta 5.





- Løgtingið avgjørdi í síni tíð, at 50 prosent av partapenginum í P/F Føroya Lívstrygging skuldi latast Ognarfelagnum Lív og tryggingartakarunum, og at hin helvtin skuldi seljast privatum íleggjara. Hetta tí mett var, at tað ikki er uppgávan hjá landinum at reka tryggingarvirksemi, sigur Poul Michelsen, landsstýrismaður í vinnumálum.





- Eg gleðist um at setningurin, sum Løgtingið í síni tíð gav landsstýrinum, er nú loksins framdur. Eisini eri eg fegin um, at starvsfólk og stjórn í P/F Lív Holding nú vita, at tey hava fingið nýggjar eigarar, og í felag við nýggju eigarunum kunnu fara undir at mynda framtíðina hjá P/F Lív Holding.