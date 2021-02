Myndirnar Lúsafiltur 1 er frá Fiskaaling.

Nýggjur háttur at telja laksalús

Gransking: Vísindagrein í altjóða ritinum Journal of Fish Diseases leggur fram nýggja vitan um eyðmerking av laksalús.

Við at brúka ultraviolett ljós ber til at síggja serliga flúrglógvan frá lýsnum, og soleiðis at tað verður lættari eyðmerkja tær.

Leinkja til vísindagreinina:

Illuminating the planktonic stages of salmon lice: A unique fluorescence signal for rapid identification of a rare copepod in zooplankton assemblages - Thompson - - Journal of Fish Diseases - Wiley Online Library