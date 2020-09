O G N I R N A R Hjá tær

Fekk fyrispurningin:

HAVI KANNAÐ HETTA – enn einaferð (okkurt er eftir at kanna)

Valevni til Umboðsráðið

Ognarfelag Tryggingartakaranna eigur :

* Betri P/F, V-tal: 537.543, P/F skrás.nr.3690

Betri P/F (holding-felagið) eigur so :

100% av hesum dótturfeløgum :

* Betri Trygging:, V-tal: 537.535, P/F skrás.nr. 3691

* Betri Pensjón, V-tal: 563.609, P/F skrás.nr. 4627

* Betri Banki, V-tal: 589306, P/F skrás.nr. 5534

- Betri Banki eigur so millum 21 og 50% í hesum feløgum (ár 2019) :

* Betri Heim P/F, 100% V-tal: 478 865, P/F skrás.nr. 2730

* Elektron P/F 31% P/F skrás.nr. 100

* Suðuroyar Sparikassi P/F 23% P/F skrás.nr. 4122

* Betri Íløgur P/F, P/F skrás.nr. 2672

Umframt hesi eru onnur feløg við 21 – 50 % ognarluti



Betri P/F eigur so millum 21 og 50% av hesum feløgum (ár 2019) :

* Fastogn P/F 50% P/F skrás.nr. 3689

* Tilboð Sp/f 44% P/F skrás.nr. 6016

* Reporting Arena Sp/f 22% P/F skrás.nr. 5707

* Faroe Seafood 2011 P/F 21% P/F skrás.nr. 2216

- Er farið á húsagang, felagið er strikað 01-09-2017

* GT 6. January 2017 ApS 27% DK CVR-nr. 33579004

* Fyrr: “GLOBE TRACKER INTERNATIONAL ApS”

So eru onnur feløg, sum vit eiga undir 21% í – her er eitt:

• GrønlandsBANKEN 4,58 % CVR-nr. 80050410

Skal kunna um fleiri, tá eg havi fingið stundir at grava djypri.

Annars eru mál míni: Umframt at vera á varðhaldi, vil eg t.d. framhaldandi virka fyri :

• At kappingin kemur tær til góðar (kapping um prís og tænastur).

• At virksemið kemur føroyska samfelagnum tilgóðar (vit virka í Føroyum).

• At tú fær betri kunning um tað, felagið hjá tær tekst við.

• At ognir ikki verða “lirkaðar” úr hondunum á tryggingartakarunum (tær og mær).

• At samtakið er skipað trygt og avmarkar nektan av vinum- og kenningum (nepotismu).

• At vit vísa virðing fyri kundum og starvsfólkum.

• At ognir verða væl umsitnar við virðing fyri tryggingartakarunum (tær sum eigara).

• At samtakið ikki er í óneyðugari kapping við onnur vinnurekandi.

• At vit javnan máta og dagføra dugnaskap okkara (Benchmarking).

Tú finnur kunning (blandað bomm) á fb síðuni : "Innlit í trygging saman við Andrass Skaalum".

Leinkjan er : https://www.facebook.com/groups/294682889692

Tú er altíð vælkomin at seta teg í samband við meg.

Vinarliga

Andrass Skaalum mob: 287870

Velbastaðvegur 42

FO-100 Tórshavn t-bræv: andras_s@olivant.fo

Tórshavn, tann 18. september 2020