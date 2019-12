Arkivmynd

Og vinnarin er…





#Rita1tíma er føroyska heiti fyri altjóða tiltakið Hour of Code. Endamálið við tiltakinum er, at børn og ung fáa høvi at forrita í ein tíma á ein stuttligan og læruríkan hátt. Í ár høvdu heili 415 næmingar teknað til.Hetta er fjórða árið, at KT-felagið skipar fyri tiltakinum, men tað, sum er serligt í ár, er at tað fyrigongur á føroyskum. Tað er blokkaspælið, sum KT-felagið hevur umsett. Blokkaspøl eru ein røð av námsfrøðiligum spølum, ið læra ein at forrita. Tey eru ætlað til børn, ið ikki hava nakrar royndir innan forritan.Í sambandi við tiltakið skipaði KT-felagið fyri lutakasti millum allar luttakandi skúlaflokkar um ein túr í biograf fyri allan flokkin. Vinnarin gjørdist 6.b á Skúlatrøð.