”Hvis ingen andre havde ført en ekspansiv politik, havde vi ikke fået det økonomiske opsving, vi har nu. Regeringen kan ikke tage hele æren for, at det er gået godt, siger lektor på Økonomisk Institut (KU) Jeppe Druedahl. Her er finansminister Nicolai Wammen fra fremlæggelsen af udspillet til næste års finanslov Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Økonomer undrer sig: Hvorfor vil regeringen ikke erkende, at andre lande er afgørende for vores coronasucces

Mens regeringen roser sig selv for det økonomiske opsving efter corona, understreger økonomer, at andre landes hjælpepakker har været helt afgørende. Jakob Ellemann-Jensen og Sofie Carsten Nielsen kritiserer: Vi skal ikke bilde danskerne ind, at vi kan klare alting selv.

Foto: ”Hvis ingen andre havde ført en ekspansiv politik, havde vi ikke fået det økonomiske opsving, vi har nu. Regeringen kan ikke tage hele æren for, at det er gået godt, siger lektor på Økonomisk Institut (KU) Jeppe Druedahl. Her er finansminister Nicolai Wammen fra fremlæggelsen af udspillet til næste års finanslov Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Økonomer undrer sig: Hvorfor vil regeringen ikke erkende, at andre lande er afgørende for vores coronasucces - Altinget - Alt om politik: altinget.dk