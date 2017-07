Ólavsøkukórið fer undir venjingar

Dan Klein --- 03.07.2017 - 09:20

Aftur í ár bjóðar Kórsamband Føroya kórsangarum at syngja í altíð væl mannaða ólavsøkukórinum, sum hesaferð verður leitt av Tóru Vestergaard, ið eisini stjórnaði stóra felagskórinum undir kórfestivalinum í april, eins og hon gjørdi í fjør.





Tíðindaskriv 3. juli 2017





Kórsamband Føroya hevur í nógv ár tikið stig til og skipa fyri stóra ólavsøkukórinum, sum framførir á tinghúsvøllinum ólavsøkudag eftir gudstænastuna í Dómkirkjuni og skrúðgonguna niðan undir løgtingshúsið, áðrenn Løgtingið verður sett.





Tað verður konservatoriuútbúna, Tóra Vestergaard, ið er ættað av Tvøroyri og búsitandi í Keypmannahavn, sum í ár fer at leiða ólavsøkukórið.





Eftir at hava verið í einum lítlum aldudali fyri nøkrum árum síðani, er føroyskur kórsangur av álvara blomstraður uppaftur. Ikki minst takkað verið kórfestivalinum, sum vanliga verður hildin ein leygardag í apríl við alsamt fleiri luttakandi kórum. Bæði í fjør og í ár leiddi Tóra Vestergaard stóra felagskórið undir kórfestivalinum.





Aðalendamálið hjá Kórsambandi Føroya er at fremja føroyskan kórsang, og høvuðstiltøkini á hvørjum ári eru at samskipa stóra Kórfestivalin um várið og Ólavsøkukórið, ið framførir á Tinghúsvøllinum ólavsøkumorgun. Eisini sær Kórsamband Føroya tað sum eina uppgávu at stuðla útgávum av nótum, ið eru egnaðir til kórsang.





Kórsamband Føroya heitir á allar kórsangarar í Føroyum um at taka væl undir við ólavsøkukórinum og møta til felags venjingarnar, sum fara fram í Læraraskúlahøllini. Fyrsta venjingin verður mikudagin 5. juli frá klokkan 18-21.





Yvirlit yvir venjingar hjá ólavsøkukórinum:

Mikudagin 5. juli kl. 18-21

Sunnudagin 9. juli kl. 15-18

Mikudagin 12. juli kl. 18-21

Sunnudagin 16. juli kl. 15-18

Týsdagin 18. juli kl. 18-21

Hósdag 27. juli (verður avtalað nærri)





Kunning um venjingar og møguligar broytingar verða annars at síggja á Facebook-vangamyndini undir heitinum“Kórtíðindi”.





Nevndin í Kórsambandi Føroya

www.kor.fo