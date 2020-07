Olju- og frálandavinnan er framvegis áhugaverd

Oljuvinnufelagið hevði ársaðalfund týsdagin 7. juli 2020.

Í ársfrásøgnini 2019 hjá Oljuvinnufelagnum, sigur formaðurin, Leif Hovgaard, at lítið og einki oljuvirksemi hevur verið á føroyska landgrunninum seinastu árini.

Í november 2019 fór freistin í 5. útbjóðingarumfari at søkja um loyvi at bora eftir olju á føroyska landgrunni­num, men einki felag søkti um loyvi.

Tað ber tó framvegis til at søkja landsstýrið um loyvi at bora eftir olju á føroyska landgrunni­num umvegis “Open Door” skipanina, men í løtuni eru smá útlit fyri, at tað verður nakað olju­virksemi á føroyska landgrunninum í nærmastu framtíð.

Hóast einki oljuvirksemi hevur verið á føroyska landgrunninum hesi seinastu árini, so hevur alla tíðina verið áhugi og nakað av virksemi við royndarboringum og tí, ið hartil hoyrir, nærhendis føroyska markið.

Virksemið nærhendis føroyska markinum er áhugavert fyri føroyska vinnu, tí føroyskar havnir eru longu kappingarførar við einari viftu av maritimun tænastum frá føroyskum veitarum, sí www.maritime-services.com

Harumframt er ferða- og flutnings­sam­bandið millum Føroyar og meginlandið í Evropa væl betri, enn sambandið, sum Norður Skotland og Hetland kunnu bjóða fyritøkunum í olju- og frálanda­vinnuni.

Stóra menningin hjá føroysku hotell- og matstovu­veitaru­num, seinastu árini, eigur somuleiðis at vekja áhugan hjá olju- og frálandavinnuna at venda eyguni henda vegin.

Tí eigur størri orka at verða brúkt til at bjóða Føroyar fram sum ein maritiman tænastu­depil við einari breiðari viftu av tænastum á øllum økjum.

Annars hevur árið í ár hevur verið eitt serstakliga vánaligt ár fyri altjóða oljuvinnu. Stórt fall var í altjóða oljuprísunum í byrjanini av árinum. Síðan kom koronakreppan og tók botnin undan øllum oljumarknaðinum.

Altjóða olju­prísurin var søguliga lágur, tá ið koronakreppan var í hæddini. Prísurin er hækkaður nakað aftur í seinastuni, og tað er neyvan nakar ivi um, at oljuprísurin fer at fara upp aftur, tá ið virk­semið í altjóða búskapinum spakuliga fer at koma fyri seg aftur.

Hóast eingi útlit eru fyri oljuvirksemi á føroyska landgrunninum í nærmastu framtíð, so er olju­virk­semið nærhendis føroyska markinum framvegis áhugavert fyri føroyska vinnu.

Ársaðalfundurin valdi Anju Jacobsen, Leif Hovgaard, Eli Lassen, Christian Danielsen og Jannis Moraitis í nevndina. Frimodt Rasmussen varð valdur til tiltakslim.

Nevndin skipaði seg við Leif Hovgaard sum formanni og Eli Lassen sum næst­for­manni.