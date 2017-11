Ongir pengar úr Kollafirði til Hollands

Dan Klein --- 13.11.2017 - 07:16

Síggi, at SU, sum er ungmannafelagið hjá Javnaðarflokkinum, harmast um politisku støðuna. Men tað sum skriva um at pengar verða fluttir til Hollands, er ódokumenteraður pástandur, sum harumframt er skeivur.





Havi ómaka mær at leita í teimum roknskapum sum eg dugi at finna. Eisini í útlendskum roknskapi, sum eg eisini dugi at finna. Út frá øllum hesum roknskapum, er rættuliga skotsikkurt, at ongin króna er farin til Hollands. Tað sæst ongastaðni at ein króna er útgoldin í vinningsbýti.





Tað er bara ein roknskapur, sum eg ikki fái fatur á nú eitt sunnukvøld. Men havi roynt at krostjekka við hinar roknskapirnar og eri í øllum so mikið vísur í hesum, at eg tori at pástanda at har heldur ikki eru pengar fluttir til Hollands.





Tí vildi tað verið ynskiligt at tey sum í tíð og ótíð pástanda at pengar fara av landinum til Hollands dokumentera sín pástand.





Annars kann upplýsast, at tað er 99% sikkurt, at avleiðingin av fyriliggjandi uppskoti er at meginparturin av veiðuni verður avreiddur í Kollafirði og uttanlanda.





Eivind Jacobsen

Strendur





P.S. Sum ískoytisupplýsing kann eg nevna, nú eg allíkaval hyggi eftir roknskapum, so er tað soleiðis at skipini fíggja pelagisku virkini á Tvøroyri og tað í Fuglafirði. Virkið í Kollafirði hevur atgongd til pengar. Tað hava tey "Føroysku" ikki. Sambært uppskoti til fiskivinnunýskipan, skal alt avlop takast frá skipunum, og so er eingin at fíggja virkið í Fuglafirði og á Tvøroyri. Óvæntaða gongdin í sildaprísinum betrar ikki um hugin at fíggja.





Um fiskivinnu-nýskipanin verður samtykt, so er tað ein logiskur konsekvensur, at virkið í Kollafirði, sum bara tekur móti viðfáningi av samlaðu nøgdini, keypur alt, sum verður selt á uppboðssøluni, meðan hini bæði virkini onki fáa, tí tey sambært roknskapinum, hava ikki ráð at gjalda. (tann sum ikki hevur ráð at eiga fisk á goymslu, fær altíð undirprís fyri sína vøru)